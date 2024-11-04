يجبر زملاءه على هذا الأمر.. أنشيلوتي يعتقد أن مبابي "سبب أزمة ريال مدريد"!

ما خطة المدرب الإيطالي؟

تؤرق المشكلات الدفاعية لريال مدريد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لم يستطع لخلق التوليفة المثالية هذا الموسم.

وذكرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن أنشيلوتي يفكر في إجراء بعض التعديلات التكتيكية في المباريات المقبلة، على أمل إنهاء أزمة الفريق الذي يعاني على مستوى النتائج، إذ يحتل المركز الثاني في الليجا بفارق 9 نقاط عن برشلونة (خاض مباراة أقل)، كما يحتل المركز الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا.

ولفتت إلى أن "يعتقد أنشيلوتي أن المشكلة الرئيسية تكمن في الجانب الدفاعي، وليس في خط الدفاع، ويرى أن المهاجم كيليان مبابي (الذي انضم للفريق هذا الموسم) لا يبذل مجهودًا دفاعيًا كافيًا".

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وأوضحت أنه "رغم عدم رغبة المدرب في تحميل المهاجم الفرنسي الكثير من المهام الدفاعية، حتى لا يؤثر ذلك على أدائه الهجومي، إلا أنه يتوقع أن يبذل المزيد من الجهد في هذا الجانب".

وختمت: "مباراة الكلاسيكو الأخيرة التي خسرها ريال مدريد أمام برشلونة برباعية نظيفة كانت بمثابة جرس إنذار، حيث ركض مبابي 8 كيلومترات فقط، أقل بكثير من باقي زملائه، ما أجبرهم على بذل المزيد من الجهد لتعويض نقص جهوده الدفاعية، الأمر الذي يؤثر على توازن الفريق".