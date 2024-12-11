ماذا قال المدرب الإيطالي؟

أعرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالفوز المهم على حساب أتالانتا، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الملكي فوزًا صعبًا خارج الديار بنتيجة 3-2 أمس الثلاثاء، ليحصد 3 نقاط غالية، رفعت رصيده إلى 9 نقاط، وضعته في المركز الـ18 بالترتيب العام لدوري الأبطال.

وقال أنشيلوني، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "نحن سعداء جدًا، هذا فوز مهم للمعنويات، بالطبع عانينا خلال المباراة، لكننا نستحق الانتصار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ربما يمكننا الوصول إلى ثمن النهائي مباشرة ضمن أول 8 مراكز (لتجنب خوض مباراتي الملحق)، لكن علينا الفوز في المواجهتين المتبقيتين بدور المجموعات".

وختم: "فيما يتعلق بالإصابات لا أعرف ماذا يحدث، إصابة كيليان مبابي لا تبدو خطيرة، إنها إجهاد عضلي فقط، كان بإمكانه مساعدتنا أكثر بكثير لو بقي على أرض الملعب، لكن رودريجو بذل قصارى جهده، رغم أنه لم يكن في أفضل حالاته (100%)".