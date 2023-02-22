أنشيلوتي: ليفربول خطير .. وفينيسيوس هو اللاعب الأكثر حسمًا في العالم

أنشيلوتي قلق من مواجهة الإياب!

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد سر تفوق فريقه في مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا، كما أعرب عن قلقه من مباراة الإياب بالرغم من الانتصار الكبير.

ريال مدريد حقق فوز عريض خارج قواعده أمام ليفربول بخماسية مقابل هدفين في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد.

وقال أنشيلوتي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "لقد عانينا كثيرًا في البداية ومن الواضح أننا لم نرغب في بدء المباراة كما حدث، عندما كنا متأخرين 2-0 فكرت في العودة إلى نصف نهائي مانشستر سيتي لكننا حققنا أداءً أفضل هذه المرة لأننا رجعنا في النتيجة بشكل أسرع، كما يحدث مع هذا الفريق حافظنا على هدوئنا وسمحت لنا جودتنا بالعودة إلى المباراة".

وأضاف: "لقد ساعدنا المحاربون كثيرًا على البقاء هادئين، كما سمحت لنا كفاءة خطنا الأمامي بالعودة إلى اللقاء، كان رودريجو وفينيسيوس وبنزيما أذكياء للغاية عندما مررنا عبر دفاع ليفربول تسببنا لهم في مشاكل ثم أصبحنا أفضل من الناحية الدفاعية، في الشوط الأول تسببوا في مشاكل لنا على الجبهة اليسري".

وردًا على سؤال عما إذا كان التحسن على الجانب الأيسر نتيجة دخول ناتشو بدلًا من ديفيد ألابا، أجاب أنشيلوتي: "كانت المشكلة التي واجهتنا على يسارنا لأنني طلبت من مودريتش الضغط على فابينيو أكثر، بالإضافة إلى أن فينيسيوس كان منطلقًا للهجوم تمامًا، وفي الشوط الثاني وضعنا فالفيردي هناك وساعدنا ذلك، ولكن من الصحيح أن ناتشو كان جيدًا من جميع النواحي كما يفعل دائمًا، لا يهم ما إذا كان يلعب في مركز الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر أو في قلب الدفاع، لديه ذكاء كروي يملكه القليل من اللاعبين".

وواصل: "قبل المباراة كنت أفكر كثيرًا في التشكيلة وكنت أعرف أن هذا كان مختلفًا عن النهائي، لأنه مباراة ذهاب وإياب لذلك كنت أعلم أن التسجيل هنا سيكون مهمًا ولهذا السبب اخترت خط هجوم خطير، أردنا أن تكون هذه لعبة مفتوحة وكانت الإستراتيجية مقارنة بنهائي العام الماضي مختلفة، في النهائي لعبنا كرة منخفضة لكننا لعبنا الليلة بشكل مختلف لقد استفدنا من الأفضلية في مباراة الذهاب هذه، لكننا سنحتاج إلى إدارة 90 دقيقة الثانية بشكل جيد في مدريد أعرف أن ليفربول خطير كما أظهروا في الدقائق الأولى هنا".

وأتم أنشيلوتي: "في رأيي الشخصي فينيسيوس هو اللاعب الأكثر حسماً في عالم كرة القدم في الوقت الحالي لا يوجد لاعب بإصراره المستمر على المراوغة والتمريرات الحاسمة والأهداف، ولا أحد أكثر حسماً الآن آمل أن يستمر في ذلك".