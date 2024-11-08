"أنشيلوتي نصف إسباني" .. دي لا فوينتي يفتخر بمنافسة مدرب ريال مدريد ويحمي نجم برشلونة

"كاسادو هدية البارسا لمنتخب إسبانيا"

دافع لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا عن خياراته لقائمة المنتخب الأول الذي سيواجه الدنمارك وسويسرا في 15 و18 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وأعرب دي لا فوينتي عن سعادته بتواجد اسمه ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في 2024 في حفل جوائز "بالون دور"، والتي حصدها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "مجرد ترشيحي جعلني أشعر وكأنني فائز. شعرت بالحب والتقدير.. كنت سعيدًا جدًا".

وأضاف: "كانت لدينا ليلة رائعة لكرة القدم الإسبانية، حصدنا جائزة أفضل لاعب (رودري)، أفضل لاعب شاب (لامين يامال)، أفضل نادٍ في العالم (ريال مدريد). حتى أنشيلوتي فهو نصف إسباني ويعمل داخل إسبانيا ومدرب رائع واستحق ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار مدرب إسبانيا، إلى أنه رفض المخاطرة باستدعاء باو كوبارسي، لاعب برشلونة ضمن قائمته ، قائلًا: "باو أصيب بجرح خطير للغاية.. لديه 9 غرز في وجهه وجرح عميق. لم يكن الأمر يستحق ذلك ونحن نعتني بصحة اللاعبين".

وتابع: "استدعاء كاسادو؟ هذا يعود لجودته وعمله وموهبته، نحن نقدر اللاعب الجيد دون النظر إلى أصله أو ناديه. برشلونة والأندية الأخرى في إسبانيا تعمل بشكل جيد للغاية ويمنحوا الفرص للأشخاص الموهوبين والشباب والقادرين، ربما لو لم يتم وضعه في الفريق الأول لبرشلونة لما رأينا قدراته".

ويحتاج منتخب إسبانيًا إلى نقطة واحدة فقط من مباراتيه المقبلتين لضمان صدارة مجموعته الرابعة من المستوى الأول، التي يعتليها حاليا بـ10 نقاط، متقدمًا على الدنمارك بفارق 3 نقاط وصربيا بـ6، فيما تتذيل سويسرا الترتيب بنقطة واحدة.