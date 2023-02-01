أنشيلوتي: كل المدربين طُردوا إلا جوارديولا.. ونجم ريال مدريد سيعوض مودريتش

مدرب الملكي يكشف أسباب عدم تحرك النادي في الميركاتو

قبل مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني غدًا الخميس، تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن العديد من الأمور التي تخص الفريق الذي يدربه، ريال مدريد.

وطمأن أنشيلوتي جماهير ريال مدريد قائلًا: "نحن قريبون جيدًا في كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وندخل كأس العالم للأندية من نصف النهائي، صحيح أن الفارق الآن يمكن القول إنه اتسع مع برشلونة بعض الشيء، لكننا كنا نعرف أن يناير يحمل مباريات صعبة، ريال مدريد لا يمكن أبدًا أن يكون بعيدًا عن التتويج بأي لقب، الرزنامة صعبة للغاية، واللاعبون إذا تعرضوا للإرهاق الكبير فقد تنتهي كل الآمال".

وعن إقالة جينارو جاتوزو قال: "في كل أنحاء العالم قد يتم طرد المدرب، بالنسبة للمدرب تعد فكرة الطرد جزءًا أساسيًا من مهنته، ربما بيب جوارديولا فقط هو من لم يطرد إلى الآن، ولكن إذا استمر بيب في التدريب وقتًا أطول فسيطرد يومًا ما بالتأكيد، بالنسبة لي فقد تم طردي من جميع أنحاء العالم وما زلت في هذه المهنة".

وعن العروض المقدمة للوكا مودريتش، قال أنشيلوتي: "لست في موقف يسمح لإدارة ريال مدريد بتقديم النصح في الغرف المغلقة، ولكن أساطير ريال مدريد لابد أن ينتهي بهم المطاف في ريال مدريد، هذا رأيي".

وبالنسبة لإمكانية خلافة داني سيبايوس لمودريتش في ريال مدريد قال: "إنه لاعب ذكي ولديه خصائص رائعة، يمكنه يومًا ما أن يعوض مودريتش، نعم".

وعن عدم انتداب ريال مدريد لأي لاعب في الميركاتو الشتوي، قال أنشيلوتي: "لم تكن هناك حاجة، حينما تعمل على مشروع فلا ينبغي أن تقوم بصفقات في كل ميركاتو، كان من الممكن أن نعيد فران جارسيا لكننا لم نكن نعلم أن إصابة ميندي ستكون طويلة، جارسيا سيكتسب الخبرة في الخارج ويعود أقوى".