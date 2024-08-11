ما قرار أنشيلوتي؟.. توني كروس يحدد موقف مبابي من قمة السوبر الأوروبي!

كيليان يتمسك بتكرار الإنجاز..

يتمسك كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الجديد، بالسير على نهج توني كروس نجم الفريق المعتزل بنهاية الموسم الماضي، بعد 10 سنوات قضاها في قلعة سانتياجو برنابيو.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أتالانتا الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل، بكأس السوبر الأوروبي 2024، في أول مباراة رسمية للفريق في الموسم الجديد، الذي يتطلع خلاله للمنافسة على كل الألقاب.

ولم يشارك مبابي في معسكر الميرنجي الإعدادي للموسم الجديد، إذ حصل على إجازة بعد خوض منافسات يورو 2024 الشهر الماضي، لكنه انضم للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضي، وظهر بحالة بدنية رائعة.

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ويبدو أن أنشيلوتي سيعيد سيناريو توني كروس في 2014 مع مبابي، إذ شارك النجم الألماني أساسيًا مع ريال مدريد بعد 8 أيام فقط من وصوله للفريق (انضم من بايرن ميونخ)، وتوّج بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية، في أول مباراة له مع النادي الملكي.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "كل الطرق تؤدي إلى تواجد مبابي في التشكيل الأساسي يوم الأربعاء المقبل، حيث يتطلع للتويج بأول ألقابه مع النادي في مباراته الأولى أيضًا".