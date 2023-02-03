أنشيلوتي: كامافينجا لا يحب مركزه وهل إصابة بنزيما خطيرة؟

المهاجم الفرنسي أثار مخاوف جماهير ريال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن موقف الثنائي إيدير ميليتاو وكريم بنزيما من المواجهة القادمة أمام ريال مايوركا.

ميليتاو غادر مباراة فالنسيا التي فاز بها ريال أمس، الخميس، بثنائية نظيفة، متأثرًا بإصابة قوية تعرض لها ببداية اللقاء، ولحق به بنزيما بإصابة أخرى في الدقيقة 60.

وقال أنشيلوتي في تصريحات لـ"Movistar" بعد المباراة:"ميليتاو لن يعود قبل يوم الأحد وأما إصابة بنزيما فهي خفيفة للغاية".

وعن ظهور إدواردو كامافينجا كظهير أيسر:"لقد لعب مباريات قليلة جدًا في هذا المركز، لكنه يخلق الكثير من الخطر للخصم ويدافع بشكل جيد، هو لا يحب هذا المكان ولكن سنعتمد عليه حتى نرى موقف دافيد ألابا".

التخلي عن توني كروس ولوكا مودريتش:"لا يمكن المساس بهما وسيظل الوضع كما هو عليه حتى نهاية الموسم، يجب أن نضع في الاعتبار الأهمية التي يحملها كل منهما للفريق".

دعم داني سيبايوس:"إنه يؤدي بشكل جيد للغاية ونحن ندرك ذلك، هناك مشكلة تعاقدية وعلى إدارة النادي النظر فيها".

مستوى فينيسيوس جونيور:"إنه يعاني أكثر في الشوط الأول، ولكن بالشوط الثاني يهاجم بشكل أفضل ويركض خلف الخصوم ويحاول إرهاق الظهير الذي يلعب أمامه، الطرد الذي تلقاه جابرييل باوليستا يعكس حالة العجز التي شعر بها أمام فينيسيوس".

جدير بالذكر أن فوز ريال على فالنسيا جعل الفريق يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ45 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.