أنشيلوتي : فينيسيوس جونيور مثل مارادونا وبيليه، ومتى يعود مودريتش؟

إصابة مؤثرة للاعب الوسط الكرواتي

يؤمن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بأن الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور يمر بما عاصره الثنائي بيليه ودييجو أرماندو مارادونا خلال مسيرة كل منهما.

فينيسيوس تعرض لحملة من الهجوم عقب سقوط ريال مدريد أمام جيرونا الثلاثاء الماضي، حيث اتهمه البعض بمحاولة استفزاز الخصوم والتأثير على الحكام بصفة مستمرة وعدم التركيز على ما يحدث في الملعب.

وقال أنشيلوتي عن النجم البرازيلي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ألميريا، غدًا، السبت:"اللاعبون يركلونه بشكل مستمر مثلما كان يحدث مع مارادونا وبيليه، ولكن من حسن حظنا أن فينيسيوس يتمتع بلياقة بدنية عالية وقادر على الصمود".

وأضاف:"لا يزال يعاني من العنصرية داخل وخارج الملعب وهذا يعطي صورة سيئة للغاية عن المجتمع هنا، هو يحاول المراوغة بشكل مستمر في الملعب والعدالة هي الحل الوحيد للحفاظ عليه".

وعن إصابة مودريتش وإمكانية غيابه ضد مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا وبنهائي كأس ملك إسبانيا:"لقد تعرض لإصابة صغيرة ضد جيرونا ولن يشارك أمام ألميريا، سننتظر إمكانية مشاركته في نهائي الكأس، كل شيء وارد الحدوث في كرة القدم".

التركيز على دوري الأبطال بدلًا من الدوري الإسباني:"نعاني من مشكلة في التركيز في بعض الأحيان، لا يمكنك دائمًا أن تكون في القمة من الناحية العقلية، نحن بشر ويصعب علينا التحضير لكل المباريات بالطريقة نفسها".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الليجا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، كما يلعب نهائي كأس ملك إسبانيا ضد أوساسونا يوم 6 مايو القادم، قبل التوجه للموقعة الأصعب ضد مانشستر سيتي بذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في يوم 9 من نفس الشهر.