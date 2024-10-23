أنشيلوتي: فينيسيوس سيفوز بالكرة الذهبية.. وما قلته للاعبين بين الشوطين وراء الخماسية

"مباراة دورتموند نقطة تحول في الموسم"

تغنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بعودة لاعبيه القوية في الشوط الثاني من مواجهة بوروسيا دورتموند، مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد متأخرًا بثنائية نظيفة في الشوط الأول على ملعب "سانتياجو برنابيو"، قبل أن يرد في الشوط الثاني بخماسية.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "غيرنا الطريقة بعد الاستراحة، وأصبحنا أكثر حدة، على عكس الشوط الأول حيث كنا مترددين بعض الشيء، كان واضحًا تمامًا ما يجب علينا فعله، كان هذا أفضل شوط ثانٍ للفريق (هذا الموسم)".

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وأضاف: "قلت للاعبين بين الشوطين، إنه يجب التركيز على التفاصيل الصغيرة: الضغط بقوة، عدم إضاعة التمريرات، الفوز في الالتحامات، هكذا يمكن تغيير ديناميكية المباراة، وهذا ما حدث".

وزاد: "خطة اللعب ليس الشيء الأهم، لو لعبنا 4-4-2 في الشوط الأول لتلقينا هدفين أيضًا، الأهم هو الموقف الذي يتبناه اللاعبون في كل لعبة، علينا أن نتعلم من كل ما حدث في المباراة، الشوط الثاني علمنا الكثير ويمكن أن يكون نقطة تحول في موسمنا".

وأثنى المدرب الإيطالي على نجم الفريق فينيسيوس جونيور الذي سجل 3 أهداف: "من النادر أن يقدم شوطًا ثانيًا مثل الذي قدمه، لقد امتلك الطاقة والشخصية الاستثنائية".

وواصل: "سيفوز بالكرة الذهبية لما قدمه في الموسم الماضي، وليس لما قدمه الليلة، ما فعله أمام دورتموند سيكون له دور في الكرة الذهبية القادمة".