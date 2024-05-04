أنشيلوتي: غير مهتم بمباراة برشلونة.. سنحتفل بالدوري لأننا نستحقه!

ريال مدريد يبدأ احتفالات الفوز بالدوري الإسباني...

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أنه لا يتابع مباريات ونتائج برشلونة، مشيرًا إلى أن فريقه يستحق الحصول على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ونجح ريال مدريد، في التغلب على قادش عصر اليوم بثلاثة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني، وبتلك النتيجة أصبح الميرينجي بحاجة على الفوز في الجولة القادمة أو تعثر برشلونة في الجولة الحالية، لتحقيق الدوري بشكل رسمي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: "المباريات التي لعبناها هذا الموسم كانت مذهلة مع الكثير من الاستمرارية، لقد فشلنا قليلًا في البداية ولكن الأفضلية التي لدينا الآن مستحقة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتابع: "ستأتي الاحتفالات، لقد قدم الجميع أداءً جيدًا بنسبة 100%، ولكن الآن علينا أن ننتظر لأن مباراة الأربعاء أمام بايرن ميونخ اقتربت، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا في المباراة".

وعند سؤاله عن إذا كان سيتابع مباراة برشلونة أمام جيرونا، لمعرفة موقف ريال مدريد من تحقيق الدوري بشكل رسمي، أجاب وقال: "لا يهمنا المباراة أو متى سنحتفل، نحن نستحق تحقيق هذا اللقب".