أنشيلوتي عن مواجهة الهلال: لم أتوقع أن يهزموا فلامنجو!

كارلو أنشيلوتي يعلق على مواجهة ريال مدريد أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

شدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على احترامه الشديد لنادي الهلال السعودي، قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية 2022.

الهلال حقق الفوز على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 3-2 بعد مباراة مثيرة، ليحجز مقعده في المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية.

فيما يخوض ريال مدريد النهائي الخامس له في البطولة، وذلك بعدما حقق الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4-1 في نصف النهائي الآخر.

أنشيلوتي، وخلال التصريحات التي أدلى بها في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي، شدد على احترامه الشديد للهلال، مؤكدًا أنه لم يتوقع فوزه على فلامنجو.

وقال المدرب الإيطالي: "لم أكن أتوقع هزيمة فلامنجو، لكن الهلال أظهر أنه يمتلك لاعبين جيدين، وأنهم يعرفون كيف يلعبون كرة القدم بشكل جيد".

وأضاف: "علينا أن نحترم الهلال كثيرًا، الأجواء في البطولة جيدة جدًا، والتحكيم جيد، ونريد الخروج بأفضل شيء من الحفل".

وتقام المباراة النهائية في كأس العالم للأندية يوم السبت 11 فبراير، على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في مدينة الرباط، وتنطلق صافرة البداية في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.