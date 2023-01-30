أنشيلوتي: عدت إلى ريال مدريد بالصدفة .. ونجلي لا يتمتع بمزايا بسببي!

كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد يتحدث عن عودته الأخيرة وعلاقته بوجود نجله في الجهاز المساعد.

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن كواليس المكالمة والصدفة التي أعادته لتدريب الفريق من جديد بعد غياب لسنوات طويلة خلال حوار صحفي مع موقع "ريليوفو".

وقال أنشيلوتي: "لم أتخيل أن تنتهي المكالمة بيني وبين خوسيه أنخيل سانشيز بتلك الطريقة، عندما تحدثنا هاتفيًا كان ذلك لطلب لاعب للإعارة عندما كنت في إيفرتون فأراد رأيي في أفضل مدرب لريال مدريد فقلت له مازحًا، هل نسيتم ما فعلته في 2014 أنا الخيار الأفضل، وعدت بالفعل".

وأضاف عن الخسارة من برشلونة برباعية نظيفة في الموسم الماضي: "جلست مع الرئيس وأخبرته أن الأشياء الجيدة قادمة، وهو كان يشعر بالهدوء".

وأردف عن وجود نجله دافيدي في الجهاز الفني: "هو لا يتمتع بأي مزايا لكونه ابني، دافيدي يعمل على التدريبات البدنية وتدريبات الحراس في بعض الأحيان وله الحرية في التعامل مع تكتيكات الضربات الثابتة، لكن لو فعل شيئًا غبيًا سأكون أول من يحاسبه".

جدير بالذكر أن ريال مدريد في الوقت الحالي يحتل المركز الثاني خلف برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني متأخرًا بخمس نقاط.