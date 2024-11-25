ما فعله أنشيلوتي في غرفة الملابس.. سر عودة ريال مدريد إلى "الطريق الصحيح"

ماذا حدث؟

بدأ ريال مدريد في استعادة أفضل مستوياته، التي كانت متوقعة في بداية الموسم، بتحقيق انتصارين أمام أوساسونا (4-0) وليجانيس (0-3) في الدوري الإسباني.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن "حوارًا جماعيًا في غرفة الملابس وراء هذا التحسن، حيث أوضح الطاقم الفني واللاعبون على حد سواء أن الفريق يسير في الطريق الخطأ".

وأضافت: "هزت نتائج مباراتي برشلونة في الكلاسيكو وميلان في دوري أبطال أوروبا أسس المشروع، لدرجة أن النادي لم يستبعد إمكانية تغيير المدرب، وهو ما أثار ضجة داخل غرفة الملابس".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وواصلت: "اجتمع أنشيلوتي وطاقمه مع اللاعبين لتوضيح الأمور ووضع الأسس لما يجب أن يكون عليه الفريق، والأهم من ذلك، ما يجب تجنبه".

في هذا الاجتماع المهم، الذي كشفه كارلو أنشيلوتي بنفسه في المؤتمر الصحفي قبل مباراة أوساسونا، انتقد المدرب لاعبيه بشدة. كان من الواضح أن ما يتم تدريبه في التدريبات يختلف تمامًا عما يقدمه اللاعبون في الملعب. وكانت هناك كلمة واحدة صدحت في جدران فالديبيباس: "الموقف". لم يكن من الممكن أن يستمر الوضع على هذا النحو لصالح الجميع، حسب "ريليفو".

وختمت: "تحمل اللاعبون مسؤوليتهم وفهموا رسالة المدرب الإيطالي بشكل كامل، شعر الجميع بالمسؤولية ومن هذه النقطة بدأ الفريق في تغيير وجهه في المباراتين الأخيرتين، ويبقى انتظار مباراة ليفربول المقبلة في دوري أبطال أوروبا للتأكد من السير في الطريق الصحيح".