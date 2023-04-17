أنشيلوتي: ريال مدريد ملك دوري الأبطال .. ويجب أن تكون جاهزًا للعب في الشمس!

المدير الفني للنادي الملكي يرد على تصريحات تشافي هيرنانديز.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه أمامه مشوار كبير في دوري أبطال أوروبا قبل لقاء تشيلسي في إياب ربع النهائي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

وقال أنشيلوتي عن شكوى تشافي من الشمس: "بالنسبة لنا الأهم هو لعب كرة القدم، لأكون صريحًا هناك بعض الفرق التي اعتادت على اللعب بالمساء أكثر من النهار، لكن عليك أن تكون جاهزًا طوال الوقت".

وأضاف عن وضع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا: "التاريخ يقول أننا ملوك تلك المسابقة، والجيل الحالي هو جزء صغير من القصة التي نريد أن نتوسع فيها".

وأكمل: "لا يزال لدينا مباراة كاملة قبل الصعود لنصف النهائي، علينا العمل لأن كل شيء من الممكن أن يحدث في ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد أنهى لقاء الذهاب أمام تشيلسي بالتقدم بهدفين نظيفين، ولا يحتاج سوى للتعادل أو حتى للخسارة بهدف نظيف في لقاء الإياب حتى يصعد وينتظر الفائز من مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.