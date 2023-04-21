"الأمر يجب أن يتغير" .. كارلو أنشيلوتي يوجه رسائل قوية إلى يويفا وفيفا وبيب جوارديولا

مدرب ريال مدريد يتحدث قبل مباراة سلتا فيجو

وجه مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي عدة رسائل خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق المقبلة ضد سلتا فيجو، أبرزها بخصوص موقعة مانشستر سيتي المرتقبة، والجدول المزدحم للفريق.

ويلعب الميرينجي بعد على ثلاث جبهات في الوقت الراهن في ظل بلوغه نهائي كأس ملك إسبانيا، ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمنافسات الليجا المحلية.

وقال أنشيلوتي: "الرزنامة ليست منطقية، الأمر مضغوط للغاية ويجب النظر لصحة اللاعبين ولكن الجميع يفكر فقط في نفسه، فيفا يفكر في نفسه، والاتحاد (الإسباني) ويويفا، الجميع فقط مهتم بنفسه، هذا ليس جيداً للعبة، يجب أن يتغير الأمر".

وحول إصابات لاعبيه: "كريم في حالة طيبة، تلقى ضربة ولكن بخير وقمت بإخراجه لإراحته مثل كروس ومودريتش، تحدثت معه وتفهم الأمر، لم يكن منطقياً أن يلعب ويحصل على الدقائق بعد تعرضه لكدمة".

ورد المدرب الإيطالي على مديح نظيره في سيتي بيب جوارديولا: "بيب جديد؟ نعم قليلاً، لقد تغير بالفعل ولكن يبقى يملك فريقاً قوياً للغاية ويسجل كثيراً، مديحه في مدريد؟ نحن فريق كبير وعندما يأتي الأمر من مدرب مثله يكون الأمر أفضل".