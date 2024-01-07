"ركبته سليمة ولكن" .. أنشيلوتي يكشف طبيعة إصابة كامافينجا

هيثم محمد
Vinicius Jr. Eduardo Camavinga 2023Getty Images
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الفرنسي الشاب عاد لتوه من الإصابة

علق مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على انتصار فريقه المريح على أراندينا لحساب كأس ملك إسبانيا بدور ال32.

وحقق الملكي فوزاً بثلاثة أهداف مقابل واحد مساء السبت، والحدث الأبرز كان عودة إدواردو كامافينجا من الإصابة ولكن خرج لنفس السبب.

وعلق المدير الفني الإيطالي على حالة لاعبه في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "تعرض لصدمة في الظهر ولكن ركبته بخير، يشعر أنه بخير".

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وأبدى أنشيلوتي سعادته بظهور أردا جولر الأول مع الفريق: "لعب ساعة طيبة، يملك الشخصية والمهارات ولكن يحتاج للتحسن على صعيد القوة البدنية، يجب أن نصبر عليه".

وحول مركز أوريليين تشواميني: "لاعب خط وسط محور وليس مدافع، سيلعب هنا فقط في حالات الطواريء مثل اللقاء القادم".

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