ليس أرنولد فقط .. أنشيلوتي يدفع ريال مدريد لمراقبة 3 مدافعين بالدوري الإنجليزي

الملكي يبحث عن نواقصه بين عمالقة إنجلترا

كشفت تقارير صحفية، عن اهتمام ريال مدريد ومدربه كارلو أنشيلوتي، بالتعاقد مع عدد من لاعبي الدوري الإنجليزي من أجل سد ثغرات الفريق الملكي.

وبعد تأمين لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بشكل مهيمن في الموسم الماضي، عانى "الميرنجي" من بداية متخبطة للموسم الحالي، خصوصًا في بطولته المُفضلة دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم ريال مدريد مرارًا وتكرارًا بالتحرك من أجل ضم ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول خلال الصيف المقبل، بالتزامن مع انتهاء عقد خريج أكاديمية الريدز في نهاية الموسم.

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ومع ذلك، فإن أرنولد ليس نجم الدوري الإنجليزي الوحيد الذي قيل إنه على رادار أنشيلوتي، حيث ذكرت شبكة "talkSPORT"، أن النادي الإسباني يضع عينه على عدة أهداف متعددة، بما في ذلك مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز.

وأصبح مارتينيز شخصية محبوبة بين مشجعي مانشستر يونايتد، لكن تشير التقارير إلى أن المدير الفني الجديد روبن أموريم على استعداد للسماح للاعب البالغ من العمر 26 عامًا بالمغادرة في نهاية الموسم الجاري.

وذكر التقرير أيضًا أن ريال مدريد حريص على ضم زميل مارتينيز في أولد ترافورد، ديوجو دالوت، مع تقارير من إسبانيا تزعم أن اليونايتد سيطلب رسومًا تزيد عن 40 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح المدافع البرتغالي.

وأشارت "talkSPORT"، إلى إن ريال مدريد أيضًا مهتم بالمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو، أحد أفضل لاعبي توتنهام خلال الموسم الجاري، والذي اشتكى من حال ناديه وتخلفه عن المنافسة "بسبب نقص التمويل من الإدارة".