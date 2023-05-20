أنشيلوتي: جلست مع بيريز وهذا قراري النهائي، ولن أتحدث عن المهاجم الجديد!

المدرب الإيطالي يحسم الجدل تمامًا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن القرار النهائي بخصوص مستقبله مع النادي الإسباني، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ريال تلقى هزيمة مذلة من سيتي بنتيجة 4/0 يوم الأربعاء الماضي على ملعب الاتحاد، ليودع دوري الأبطال من نصف النهائي، لتخرج بعدها العديد من التكهنات حول رحيل أنشيلوتي وانتقاله لتدريب البرازيل.

ورد المدرب الإيطالي على هذه الأقاويل في المؤتمر الصحفي لمباراة فالنسيا القادمة بالدوري الإسباني قائلًا:"النادي ضمن لي البقاء حتى نهاية عقدي، جلست مع الرئيس وأعرب عن دعمه الشديد لنا، تحدثت معه مثلما أفعل كل أسبوع ونسعى للمضي قدمًا نحو المستقبل".

وأضاف:"الكل يعرف جيدًا ما هو وضعي، عقدي مستمر حتى عام 2024 وأريد البقاء مع الفريق".

وعن تجديد اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قريبًا:"أقول كالعادة الجميع يتمتع بالجدية والاحتراف، هناك محادثات جارية وسيقررون متى يريدون ذلك".

إمكانية رحيل فيرلان ميندي:"من الواضح أنه يريد أن يبقى معنا الموسم المقبل، أظهر صلابة دفاعية عالية الموسم الماضي، والآن ستظهر أهميته بعد التعافي من الإصابة".

وعندما تم سؤال أنشيلوتي عن استمرار توني كروس ولوكا مودريتش بخط وسط الفريق الموسم القادم، ضحك وأجاب بعد صمت طويل:"من الصعب لي الإجابة، لكني أعتقد ذلك، قبل وصولي بدأ النجوم الكبار في المغادرة مثل كريستيانو رونالدو وفاران وراموس ومارسيلو وبيل وإيسكو، وبعدها تم جلب بعض اللاعبين الشباب أصحاب الجودة الاستثنائية مثل كامافينجا وفينيسيوس جونيور ورودريجو، لذلك خطتنا تعتمد على دمج اللاعبين الشباب بالتدريج بجوار أصحاب الخبرة والمحاربين القدامى".

الشكوك حول كريم بنزيما:"لا جدوى من التشكيك فيه بعد مباراة واحدة سيئة، لا يزال أسطورة للنادي والفريق كله لم يكن على ما يُرام يوم الأربعاء".

التعاقد مع مهاجم جديد:"هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن الموسم المقبل، جلسنا مع النادي وناقشنا كل شيء، نحن الآن نقوم بتقييم ما حدث يوم الأربعاء ونخطط للمستقبل وسط الألم الذي نعيشه بعد مباراة مانشستر سيتي".

يذكر أن مباراة ريال مدريد مع فالنسيا تأتي بلا أهمية للفريق بعدما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح غريمه برشلونة، بينما فاز بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أوساسونا في 6 مايو الجاري.