أنشيلوتي: بايرن ميونخ كان أفضل في الذهاب.. ولست متفائلًا!

"الفريق البافاري يشبه ريال مدريد"

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن جاهزية فريقه لمواجهة ضيفه بايرن ميونخ، غدا الأربعاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويمتلك ريال مدريد أفضلية اللعب في ميدانه وأمام جماهيره، بعدما تعادل في مواجهة الذهاب على ملعب أليانز أرينا بنتيجة (2-2).

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي: "سنحاول بذل قصارى جهدنا، متحمسون للغاية لهذه المباراة، لأنها فرصة عظيمة لبلوغ لنهائي آخر.. ستكون الصعوبات كثيرة، لكن الدافع كبير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "بايرن ميونخ يشبه ريال مدريد، الناديان لديهما تاريخ عظيم، ونجاح كبير في دوري الأبطال، لذا نحترمهم (كما يحترموننا).. كما لديهم لاعبون أصحاب خبرة، ويعرفون شخصية الفريق جيدًا، ولعبوا بشكل أفضل منا في لقاء الذهاب، وقد تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية غدًا".

ولفت إلى أنه "ليس متفائلًا" بشأن التأهل للنهائي: "لسنا متفائلين لكن لدينا حماسًا كبيرًا ونعرف جيدًا الصعوبات التي تنتظرنا، واثق لأنني أدرب ريال مدريد، بسبب هذا الفريق والجماهير، نعتقد أننا الطرف الجيد، وتوخيل أيضًا يعتقد أنه ولاعبيه الطرف الجيد، اليوم علينا أن نستمتع، وغدًا سنشعر بالقلق".

وختم: "في مباراة الذهاب، كان بإمكاننا أن نفعل الكثير في الدفاع، لكن علينا أن نسيطر غدا ونلعب بكثافة، والأهم أن ندافع بشكل أفضل. لونين سيلعب، فخطتنا واحدة مع العائدين من الإصابة، كورتوا بخير لكنه يحتاج وقتا للوصول إلى أفضل مستوياته".