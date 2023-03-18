أندي روبرتسون عن رحيل ساديو ماني: أسطورة ليفربول ولكن نملك داروين نونيز!

البعض أشار إلى رحيل السنغالي كسبب لمعاناة الريدز هذا الموسم

رد نجم ليفربول أندي روبرتسون على التقارير التي أشارت إلى رحيل ساديو ماني كأحد الأسباب وراء تراجع مستوى الفريق الموسم الجاري.

وانتقل السنغالي إلى صفوف بايرن ميونخ الصيف الماضي، ورغم انضمام داروين نونيز وكودي جاكبو بإجمالي يقارب 150 مليون يورو، ولكن عانى الريدز هجومياً الموسم الجاري.

وقال روبرتسون مع "BBC": "صراحة لا نفتقد ماني، ولا تفهمني بطريقة خاطئة، أمتلك معه علاقة قوية لأنني لعبت معه لخمس سنوات في هذا الجانب من الملعب".

وأضاف: "لم يتأثر أحد أكثر مني بسبب رحيله، ولكن نحن أضفنا داروين، ولويس دياز، ودييجو جوتا أيضاً يمكنه اللعب في هذا المركز، ولكن المشكلة هي الإصابات التي ضربتهم".

وختم: "ساديو أسطورة من أساطير ليفربول، ولكن أراد الرحيل، وبرأيي نملك اللاعبين لتعويضه، وبمجرد تعافي الجميع يمكننا التحسن".