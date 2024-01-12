3 أندية تريده .. النصر يتنازل كثيرًا لـ"التخلص" من نجمه!

نجم النصر يقترب من الرحيل في الشتوية

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تحرك مسؤولو نادي النصر السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية؛ لـ"التخلص" من أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دري روشن السعودي، والتأهل إلى دور الـ16 من المسابقة الآسيوية، ونصف نهائي كأس الملك.

ووفقًا للإعلامي الرياضي رودي جاليتي، اليوم الجمعة، أعطى نادي النصر، "الضوء الأخضر" لرحيل النجم الإيفواري سيكو فوفانا، متوسط ميدان الفريق الأول، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

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جاليتي كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن النصر، يريد إعارة فوفانا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع الاستعداد لـ"تحمل" نصف راتبه؛ وذلك من أجل توفير مساحة في قائمة الأجانب؛ من أجل التعاقد مع صفقة جديدة.

وأعلن الإعلامي الرياضي، رغبة 3 أندية في التعاقد مع النجم الإيفواري البالغ من العمر 28 سنة، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ دون الإفصاح عن هويتهم.

جدير بالذكر أن صحيفة "الرياضية"، كانت قد أكدت على عرض النصر، نجمه سيكو فوفانا على نادي الشباب السعودي، مع تحمل كامل راتبه حتى نهاية الموسم الحالي، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيسر السعودي متعب الحربي.

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