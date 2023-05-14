"أندية بلاستيك" .. بيلينجهام يصدم مانشستر سيتي وباريس

جود بيلينجهام لديه خطة لانتقاء النادي الذي سينضم إليه

سيختار الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ناديه الجديد بعناية؛ فالتاريخ وقيمة النادي ومشروعه جزء له أولوية لديه.

وينتهي عقد لاعب الوسط الإنجليزي الشاب، 19 سنة، مع دورتموند في صيف 2025 وهو ما قد يعني إمكانية رحيله الصيف المقبل عن النادي الألماني.

وكانت التقارير قد تحدثت عن قرب انضمامه لريال مدريد الذي يفضله على بقية الفرق الراغبة في ضمه على رأسهم مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وتشيلسي ولديه أسبابه في ذلك.

وفقًا للصحافي الألماني باتريك بيرجر فإن جود وعائلته لا يرغبون في الانتقال إلى أندية "بلاستيك" أو مصطنعة كمانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان، أو تشيلسي الذي تغيب عنه خطة واضحة وانتقالاته جنونية.

طريق ريال مدريد مفتوح للتعاقد مع بيلينجهام لكن دخول مانشستر يونايتد في التنافس على صفقة ضم اللاعب التي قد تنتهي مقابل 150 مليون يورو قد يعقد ذلك.

ويقدم جود مستوى جيد مع فريقه الذي ينافس على لقب الدوري الألماني، والذي ارتدى شارة قيادته ليصبح أصغر من ارتدى شارة قيادة أسود الفيستيفالين.