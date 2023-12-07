أندية السعودية تراقب .. بأمر من تين هاج مانشستر يونايتد يعرض ثلاثي الفريق للبيع!

تين هاج يأمر بخروج الثلاثي من مانشستر يونايتد...

يمر مانشستر يونايتد، هذا الموسم بمرحلة من تذبذب النتائج والأداء تحت قيادة المدرب إريك تين هاج، كان آخرها الفوز على تشيلسي بهدفين مقابل هدف، في الدوري الإنجليزي.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت في وقت سابق إلى أن بعض من لاعبي الشياطين الحمر، داخل غرفة خلع الملابس، قد انقلبوا بالفعل على المدرب الهولندي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "إندبندنت" الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد، قد عرض ثلاثي الفريق، جادون سانشو، كاسيميرو، ورافييل فاران، للبيع بناء على طلب تين هاج.

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وكانت العلاقة بين سانشو، وتين هاج، قد توترت منذ أن انتقد الجناح الإنجليزي، أسلوب مدربه، مما جعل اللاعب يخرج من حسابات المدرب الهولندي هذا الموسم، ويخسر مكانته في التشكيلة الأساسية.

أما كاسيميرو، الذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي، ووفقًا للصحيفة الإنجليزية، فإنه يسعى يبحث عن تجربة جديدة ومختلفة في هذه المرحلة من حياته المهنية، بينما خسر فاران مكانته في التشكيلة الأساسية خلال الأشهر الأخيرة تحت قيادة تين هاج.

وإن استمرت إدارة الشياطين الحمر، في عرض الثلاثي للبيع، من المتوقع أن تقدم بعض الأندية السعودية عروضًا قوية لتدعيم صفوفها في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة في ظل رغبة الثلاثي في الخروج من مسرح الأحلام.