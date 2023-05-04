أندريس إنييستا ينقذ برشلونة في الميركاتو الصيفي!

لن يضيع برشلونة أي وقت في أعقاب انتهاء الموسم الكروي في إسبانيا رسميًا يوم 6 يونيو 2023، بل سيتوجه إلى اليابان لبدء الجولة الودية لفريق المدرب تشافي هيرنانديز.
وليس من المؤكد ما إذا كان الفريق الأساسي أو حتى المدرب تشافي سيكون ضمن اللقاء الودي الأول، الذي أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأنه سيكون ضد فيسيل كوبيه الياباني، فريق أسطورة برشلونة أندريس إنييستا.
سيكون السفر بعد يوم واحد من لقاء سيلتا فيجو الأخير لبرشلونة في الدوري والذي سيقام يوم السادس من يونيو 2023، ومن بعدها سيسافر البلوجرانا إلى طوكيو.
ويطمح برشلونة للاستفادة المادية بأفضل شكل ممكن قبل انطلاق الموسم المقبل ولن يتأتى هذا دون تدبير النفقات التي تطلبها منه رابطة الدوري الإسباني والتي قدرت على الأقل كسياق أولي بـ 100 مليون يورو للتمكن من تسجيل لاعبيه وإبرام صفقات.
ومن المنتظر أن تعود أموال الجولة الودية بأموال تفيد النادي الكتالوني في هذه القضية، خصوصًا أن النادي بدأ تطبيق سياسته المالية التي ينتظر أن تخرجه من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه حاليًا، فريق أندريس إنييستا سيكون وسيلة لضخ أموال للنادي الكتالوني.
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