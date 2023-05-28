أندريس إنييستا يعود لارتداء قميص برشلونة .. وسيرجيو بوسكيتس: لما لا نعيد تشافي!

إنييستا يكشف احتمالية العودة لارتداء قميص برشلونة من جديد..

يبدو أن أندريس إنييستا أسطورة نادي برشلونة الإسباني، ونجم نادي فيسيل كوبي الياباني، سيعود لارتداء قميص "البلوجرانا" من جديد.

إنييستا، الذي يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ برشلونة، يمكن أن يرتدي قميص برشلونة مرة أخرى، وذلك خلال المباراة الودية التي ستجمع فريقه الحالي مع النادي الكتالوني.

وأعلن إنييستا قبل عدة أيام أن مرحلته في فيسيل كوبي قد وصلت إلى نهايتها، لكن على الرغم من أنه بعمر 39 عامًا، إلا أنه يرى أن لديه القوة لمواصلة مشواره في كرة القدم.

وفي فيديو ترويجي للمباراة الودية التي ستجمع بين برشلونة وفيسيل كوبي في اليابان، شرح إنييستا نواياه في حوار مع سيرجيو بوسكيتس، قائد "البلوجرانا" الذي سيرحل بنهاية الموسم.

وقال إنييستا: "لدي مباراتان متبقيتان، واحدة أمام برشلونة وأخرى في 1 يوليو، أريد حقًا أن تأتوا إلى هنا، أنتم أبطال وأريد أن تنهوا الموسم في اليابان".

وأضاف: "كنت أخطط لأن ألعب شوطًا مع كل فريق، للاستمتاع قليلًا، سيكون ذلك جميلًا".

بوسكيتس بدوره رد على ذلك الاقتراح مازحًا: "حسنًا علينا أن ندع تشافي يلعب أيضًا"، في إشارة إلى زميلهما السابق في برشلونة ومدرب "البلوجرانا" الحالي.

قائد برشلونة، الذي يودع جماهير "البلوجرانا" اليوم، أخبر إنييستا أنه سعيد بالذهاب إلى اليابان ولأنه سيتمكن من اللعب مع زميله في الفريق لسنوات عديدة من جديد.

وقال بوسكيتس: "أنا متحمس للذهاب إلى هناك، أولاً من أجلك، للعب ضدك وإذا كان ذلك ممكنًا معك، عندما نذهب إلى اليابان نجد الجميع حولنا، لا يمكننا الذهاب إلى هناك كثيرًا بسبب المسافة، ولكن عندما نذهب إلى كأس العالم أو في جولة، يكون الناس مجانين حقًا، سيكون الأمر كذلك لطيفًا جدًا".