أندرسون تاليسكا يحسم مستقبله مع النصر بعد اقتراب صفقة زياش .. ويكشف اسم فريقه "المحتمل"

أندرسون تاليسكا يتحدث عن خطته المستقبلية في عالم الساحرة المستديرة

حسم النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في ظل الشائعات المستمرة بشأن رحيله، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

تاليسكا جدد عقده مؤخرًا مع النصر، حتى 30 يونيو 2026؛ وعلى الرغم من ذلك فإن شائعات الرحيل تطارده باستمرار، آخرها بسبب اقتراب الفريق، من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

لكن.. تاليسكا استغل حفل تكريمه من قِبل بلدية فيرا دي سانتانا، كأحد أبرز الرياضيين البرازيليين المؤثرين في مدينته، لينفي رحيله عن قلعة العالمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مثلما تردد في وسائل الإعلام.

وأكد النجم البرازيلي في مقابلة مع "Acorda Cidade"، على أنه يشعر برضاء تام عن العامين اللذين تواجد فيهما بصفوف نادي النصر؛ قائلًا: "أرغب في التتويج مع الفريق بـ(ألقاب كبرى)، خلال الفترة القادمة".

وعن فريق طفولته باهيا.. شدد أندرسون تاليسكا، على أنه يشعر بالمودة والاحترام لهذا النادي، الذي قد يعود إليه في نهاية مسيرته الكروية.

وفي النهاية.. أعلن تاليسكا، عن إعداده لمجموعة من المشاريع، لمساعدة الأطفال والشباب في تحقيق أحلامهم؛ حيث سيتم الكشف عنها بنهاية العام الحالي.