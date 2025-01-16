ليس أندرسون تاليسكا .. فنربخشه يستعد لـ"صفقة تبادلية" مع النصر بطلب من جوزيه مورينيو

جديد ميركاتو نادي النصر..

يستعد نادي فنربخشه للتفاوض مع مسؤولي النصر؛ لحسم صفقة تبادلية في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، بعيدًا عن النجم أندرسون تاليسكا.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

فنربخشه بات قريبًا للغاية من التعاقد مع تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، في صفقة تقدر قيمتها بـ18 مليون دولار - حسب الكثير من التقارير -؛ حيث تتبقى تفاصيل بسيطة قبل الإعلان الرسمي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعيدًا عن صفقة تاليسكا.. كشف الإعلامي الرياضي أحمد كونانش، عن طلب جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، التعاقد مع مدافع النصر إيمريك لابورت، في الميركاتو الشتوي الحالي.

GOAL

كونانش أكد في تصريحات مع شبكة "X Sports"، مساء اليوم الخميس، أن مورينيو وضع لابورت كـ"هدف أول"، لتدعيم صفوف الفريق التركي العملاق؛ حيث ناشد إدارة ناديه بفعل كل شيء، من أجل حسم الصفقة.

واقترح المدير الفني البرتغالي المخضرم إبرام "صفقة تبادلية"؛ بانتقال مهاجم فنربخشه يوسف النصيري إلى النصر، مقابل الحصول على توقيع قلب الدفاع الإسباني؛ وفقًا لنفس الإعلامي.

جدير بالذكر أن لابورت انضم إلى النصر صيف عام 2023، قادمًا من صفوف نادي مانشستر سيتي؛ ومنذ ذلك الوقت يرتبط اسمه بالرحيل في كل ميركاتو، سواء بالانتقال إلى ريال مدريد أو فريقه الأسبق أتلتيك بيلباو، أو حتى خوض تجربه جديدة في دوري آخر.