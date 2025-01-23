"أندرسون تاليسكا يشارك مع فريق الشباب!" .. تصرف مفاجئ جديد من ستيفانو بيولي ضد نجم النصر

ماذا يحدث مع تاليسكا في النصر؟!..

"الأيام ستثبت هل سيرحل أم يستمر!".. بهذه الكلمات تحدث ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر، خلال الأيام القليلة الماضية، عن مستقبل أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر يحاول التخلص من تاليسكا، منذ بداية الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025"، خاصة مع خروجه من الحسابات الفنية لبيولي؛ حيث قيل في البداية إنه قريب من فنربخشه قبل أن تتعثر المفاوضات، مع دخول فرق أخرى في الصفقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي انتظار مستجدات هذا الملف.. ظهر تاليسكا في تدريبات النصر مساء اليوم الخميس؛ ولكن بشكل مفاجئ للغاية، يُدل على ما وصلت إليه علاقة اللاعب مع الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة بيولي.

GOAL

صحيفة الرياضية أعلنت إجراء المدير الفني الإيطالي، مناورة بين الفريق "الرديف أو البدلاء" وفريق درجة الشباب، خلال الحصة التدريبية الصباحية اليوم؛ في الوقت الذي أدى فيه اللاعبون الذين شاركوا بصفةٍ أساسيةٍ أمام الخليج، تمارين استشفائية.

المفاجأة هي أن تاليسكا شارك مع فريق درجة الشباب، خلال هذه المناورة الفنية والتكتيكية؛ حيث استبعده ستيفانو بيولي حتى من اللعب مع "رديف أو بدلاء" الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد النصر لمواجهة الفتح، مساء يوم الأحد القادم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بعد أن فاز على الخليج (3-1) في الأسبوع السادس عشر.