أنجيلو شتيلر | "توني كروس 2.0" يلعب في ألمانيا وقد دخل بالفعل في دائرة اهتمام ريال مدريد

أنجيلو شتيلر (24 عامًا) ظهر لأول مرة تحت قيادة هانسي فليك، لكنه لم يعمل مع مدرب آخر طوال مسيرته الاحترافية سوى سيباستيان هونيس. وهناك سبب يجعل هونيس معجبًا به للغاية، وكذلك ريال مدريد.

يمر يوخن ساور عبر قاعة الاستقبال في حرم بايرن المثير للإعجاب. إن مرفق الشباب هنا هو ما يجعل من اللاعبين الأكثر موهبة في نادي بايرن ميونيخ الأفضل، على الرغم من أن الحرم لم يكن موجودًا منذ فترة طويلة. في عام 2017، كان بناء مرفق التدريب الحديث قد اكتمل للتو.

لم يأت بناء الحرم الجامعي من فراغ. في العقد السابق، كان بايرن غير راضٍ عن عدد اللاعبين الشباب الذين وصلوا إلى الفريق الأول. في الواقع، كان ديفيد ألابا هو الخريج الوحيد البارز من أكاديمية بايرن منذ سنوات عديدة.

اعترف الرئيس آنذاك أولي هونيس في نفس العام: "في السنوات الأخيرة، لم تكن نتائج قسم الشباب لدينا جيدة. لم يقترب أي لاعب من الانضمام إلى الفريق الأول. لكن حرم بايرن الجديد سيكون الحل لجنون الانتقالات والرواتب المجنونة في الوقت الحاضر".

بعد تسع سنوات، من الواضح أن الاستثمار قد آتى ثماره. جمال موسيالا هو الدليل القاطع على ذلك، بينما لينارت كارل، اللاعب الموهوب البالغ من العمر 17 عامًا، هو أحدث دليل على ذلك. وفي الوقت نفسه، أصبح جوزيب ستانيسيتش وألكسندر بافلوفيتش لاعبين أساسيين ومنتخبين دوليين في بلديهما.

Getty Images

لذلك، هناك كل الأسباب التي تجعل ساوير، مدير تطوير كرة القدم ومدير الحرم الجامعي في بايرن ميونيخ، يشعر بالرضا. وقال لـ T-Online: "عندما بدأنا، قلنا إننا لا نريد أن ننجرف في جنون رسوم الانتقالات الجنونية". "موسالا الآن لاعب يساوي 100 مليون يورو، وهذه خطوة أولى في الاتجاه الصحيح".

تتغير تعابير وجهه المبهجة عندما يُذكر اسم لاعب موهوب آخر كان يلعب في بايرن ميونيخ: أنجيلو شتيلر. كان صانع الألعاب الحالي لفريق شتوتجارت يتجول أيضًا في مرافق التدريب الحديثة التابعة لـ der Rekordmeister عندما كان صغيرًا.

"شيء مثل ما حدث لأنجيلو شتيلر يجب ألا يحدث لنا مرة أخرى"، يقول بوجه صارم. يبدو ساوير محبطًا للغاية. "مر أنجيلو بجميع فرق الشباب من الحرم الجامعي إلى الدرجة الثالثة ثم غادر في انتقال مجاني إلى هوفنهايم. كان يجب أن نجني ثمار برنامجنا التدريبي بشكل أفضل".

أمضى شتيلر أحد عشر عامًا في أكاديمية الشباب في بايرن، النادي الذي سيظل هو وعائلته يحبونه دائمًا. "كانت تجربة مكثفة وتعليمية"، كما قال لمجلة Sports Illustrated بعد سنوات. "تحصل على تدريب تقني وتكتيكي على أعلى مستوى وتواجه تحديات هائلة. كانت تجربة مثالية لأسلوب لعبتي".

كما يغرس النادي الألماني القوي عقلية الفوز في لاعبيه منذ سن مبكرة. كان ستيلر ينظر إلى أحد عظماء اللعبة بإعجاب. "ذات مرة، صرخ أريين روبن في أحد لاعبي فريق تحت 23 عامًا أثناء التدريب، لمجرد أنه أخطأ في تمريرة. أعجبتني هذه الموقف كثيرًا. على الرغم من أنني كنت سعيدًا لأنني لم أكن أنا من صرخ فيه، هاها".

ومع ذلك، لم يكن شتيلر جزءًا من خطط مدرب بايرن ميونيخ آنذاك هانسي فليك، الذي منحه مع ذلك أول 65 دقيقة له في كرة القدم الاحترافية. عندما عزز بايرن ميونيخ صفوفه بضم لاعبين آخرين في خط الوسط، مارك روكا وتياجو دانتاس، شعر شتيلر بخيبة أمل كبيرة. "شعرت وكأنها صفعة على وجهي"، كما اعترف لمجلة Sky Magazine.

Getty Images

"كنت أتوقع أن أحصل على فرصة للتدرب مع الفريق الأول. في اليوم الأخير، سمعت من خلال الصحافة أنهم وقعوا مع لاعبين يلعبون في مركزي. بالطبع، لم أكن سعيدًا بذلك". اختاره نادي TSG Hoffenheim، ولم يكن هذا الانتقال عشوائيًا.

كان سيباستيان هونيس قد بدأ للتو عمله هناك كمدرب رئيسي. هونيس، الذي كان مسؤولاً عن ستيلر وعمل معه في فريق بايرن ميونيخ تحت 23 عاماً، أحضر لاعب الوسط على الفور إلى كرايشغاو، في انتقال مجاني. قلة من مسيرات اللاعبين والمدربين متشابكة مثل مسيرة هونيس وشتيلر.

عندما انتقل هونيس من هوفنهايم إلى في إف بي شتوتجارت في أبريل 2023، كان من السهل تخمين من سيصطحب المدرب معه إلى ناديه الجديد. بالضبط، شتيلر. لا عجب أن كلاهما لا يمدحان سوى بعضهما البعض.

يقول هونيس عن صانع الألعاب المحبوب: "لديه قدرات تكتيكية مذهلة في وسط الملعب". عندما لم يتم استدعاء ستيلر للمنتخب الألماني في نوفمبر، أعرب هونيس صراحة عن شكوكه في قرار يوليان ناجلسمان. "لقد فوجئت جدًا!"

وعلى العكس، فإن شتيلر يحب مدربه بشكل خاص. يقول: "إنه لأمر مميز للغاية أن تلعب تحت قيادة نفس المدرب طوال مسيرتك المهنية". "لقد حقق في شتوتجارت ما لم يستطع أحد غيره تحقيقه. أعتقد أن هذا يقول الكثير".

معًا، حققوا نجاحًا كبيرًا مع الفريق الألماني. في موسم 2023/24، احتل الفريق المركز الثاني، خلف باير ليفركوزن الذي لم يهزم، ولكن أمام بايرن ميونيخ. في العام التالي، كان المركز التاسع أقل إثارة للإعجاب، ولكن الفوز بكأس DFB وبعض الأمسيات الرائعة في دوري أبطال أوروبا عوضوا ذلك.

في شتوتجارت، اكتسب شتيلر البالغ من العمر 24 عامًا شهرة كبيرة. كان جميع الأندية الكبرى في أوروبا تقريبًا تسعى وراءه الصيف الماضي. كان مانشستر يونايتد وريال مدريد على وجه الخصوص حريصين على ضم صانع الألعاب إلى صفوفهما.

في العاصمة الإسبانية، يمكن أن يكون خليفة ألماني لأعظم قدوة له: توني كروس. قال شتيلر في مقابلة مع صحيفة BILD: "بالنسبة لي، هو أفضل لاعب ألماني على الإطلاق. لا أحد يمكن أن يحل محله!".

كما أن هناك أوجه تشابه بينهما على أرض الملعب. كلاهما صانعا ألعاب ذكيان للغاية، بالإضافة إلى أنهما ألمانيان. "توني وأنا لدينا أسلوب لعب متشابه"، كما يلاحظ شتيلر نفسه. "مثله، أحاول أن أترك بصمتي على المباراة بفضل نقاط قوتي".

بصفته لاعب وسط دفاعي، يعد شتيلر أحد أفضل الممررين التقدميين في أوروبا. بمتوسط أكثر من ثلاث استردادات للكرة في نصف ملعب الخصم في كل مباراة، يثبت أيضًا مدى براعته في قراءة المباراة.

حتى بدون قوام جسدي مهيب، غالبًا ما تجعله ذكائه متقدمًا بخطوة على خصومه. "إنه استراتيجي"، كما يلخص هونيس ذلك جيدًا. "يمكنه التحكم في المباراة. وهذا أمر لا تراه كثيرًا في كرة القدم".