"هذا الأمر لا يعنيني" .. "توني كروس الجديد" يعلق على أنباء انتقاله إلى برشلونة

أحد أبرز نجوم الوسط في البوندسليجا

أبدى أنجيلو ستيلر لاعب وسط نادي شتوتجارت الألماني، رأيه في التكهنات التي أثيرت حول مستقبله، بخصوص إمكانية انتقاله إلى برشلونة الصيف القادم.

صاحب الـ23 سنة يعتبر أحد لاعبي خط الوسط البارزين في الدوري الألماني منذ الموسم الماضي، وواصل تألقه الملفت مع الفريق خلال هذا الموسم ليطلق عليه البعض لقب"توني كروس الجديد".

مستوى ستيلر ساعده على الظهور للمرة الأولى مع منتخب ألمانيا، كما انتشرت بعض الأنباء حول رغبة هانز فليك مدرب برشلونة في ضمه لتعزيز خط وسط الفريق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعندما سُئل اللاعب عن هذا الأمر قال لصحيفة "بيلد" الألمانية:"بطبيعة الحال يمكنك سماع بعض التكهنات ويتم سؤالي عنها كثيرًا حتى في غرفة تبديل الملابس، ولكن هذا الموضوع لا يعنيني".

وأضاف:"هذا الوقت ليس مناسبًا بشأن الحديث عن هذه الأمور، أنا الآن في شتوتجارت ولا أهتم بأي شيء آخر".

جدير بالذكر أن ستيلر المرتبط بعقد مع شتوتجارت حتى 2027، تدرب في صفوف الشباب مع بايرن ميونخ، وخاض أول مباراة احترافية له تحت قيادة فليك الذي كان يعمل وقتها بالنادي الألماني، ولعب 3 مباريات مع الفريق الأول قبل أن يرحل في صيف 2021 إلى هوفنهايم، واستمر في النمو والتطور لينضم إلى شتوتجارت ويصبح من نجوم البوندسليجا في مركزه.