أنجيلو باجوتو.. قصة الحارس "الأقوى من بوفون" الذي دمره الكوكايين!

موهوب كبير لكن مسيرته تم تدميرها

ربما يتذكر الضالعون الكبار في كرة القدم الإيطالية فقط اسم "أنجيلو باجوتو" حارس المرمى الذي لم يحظ بمسيرة كبيرة رغم موهبته القوية للغاية.

ذلك لأن باجوتو فقد مسيرته في عام 2007 حين تم إيقافه لمدة 8 سنوات بسبب تعاطي الكوكايين، وعن هذا تحدث باجوتو أخيرًا.

باجوتو كان الحارس الذي جعل جيانلويجي بوفون يقدم أفضل سنواته، إذ أجلسه على دكة البدلاء مرارًا أثناء لعبهما في الفئات السنية الأدنى لمنتخبات إيطاليا في تسعينيات القرن الماضي.

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باجوتو قال في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "كنت أقوى مع بوفون، ثم مع الكوكايين والاكتئاب ما زلت أتناول العقاقير النفسية، لا يمكنني التوقف عنها".

أضاف: "اليوم أعيش في منطقة جبلية مع زوجتي الثالثة، أحلم بتدريب حراس المرمى داخل الدوري الإيطالي والتصالح مع والدتي".

وتابع: "كان هناك وقت عندما كنت أنا وبوفون أفضل حارسي مرمى في إيطاليا. تحدثت معه مؤخرًا، وهنأته على دوره الجديد في المنتخب الوطني. قال مازحًا: "يجب أن أشكرك لأنك الوحيد الذي جعلني أفوز ببطولة أوروبا".. في إشارة إلى فوز إيطاليا ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا عام 1996.

وأكمل: "بالنسبة لي، كان الكوكايين وسيلة للهروب، انتهت مسيرتي المهنية حين التقيت بالعديد من الأشخاص السيئين الذين لم أستطع أن أقول لهم لا".