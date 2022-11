"أنت ممثل سيئ واللعنة على إنجلترا".. شجار ساخر بين رامسديل ونجم هوليوود

في مقطع فيديو ساخر، تبادل الممثل الأمريكي ويل فريل الإهانات مع حارس مرمى المنتخب الإنجليزي آرون رامسديل، قبل مواجهة الأسود الثلاثة ضد الولايات المتحدة في كأس العالم قطر 2022.

حيث ظهر ويل في لقاء مع "Capital" وقام المذيع بسؤاله عن توقعه لنتيجة اللقاء المرتقب بالمونديال، ليجاوب الفنان الكوميدي: "ستكون مذبحة، سنفوز على إنجلترا بنتيجة 3-0".

وبعد ذلك نوه المذيع لوجود فيديو يبدو أنه قد تم إعداده بالاتفاق مع حارس آرسنال، تهكم فيه رامسديل على أعمال فريل الفنية، حيث قال: "أنت ممثل رائع بالنسبة لي، لكن عندما نلعب ضدكم، ستصبح أسوأ ممثل في العالم".

Ahead of @England's big game against the USA this Friday, Will Ferrell had some fighting talk for @AaronRamsdale98 and the rest of the squad... ⚽ #fifaworldcup pic.twitter.com/f0moRtgrAl