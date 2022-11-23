"أنت ممثل سيئ واللعنة على إنجلترا".. شجار ساخر بين رامسديل ونجم هوليوود

نجم هوليوود يتوقع الفوز على إنجلترا بثلاثية

في مقطع فيديو ساخر، تبادل الممثل الأمريكي ويل فريل الإهانات مع حارس مرمى المنتخب الإنجليزي آرون رامسديل، قبل مواجهة الأسود الثلاثة ضد الولايات المتحدة في كأس العالم قطر 2022.

حيث ظهر ويل في لقاء مع "Capital" وقام المذيع بسؤاله عن توقعه لنتيجة اللقاء المرتقب بالمونديال، ليجاوب الفنان الكوميدي: "ستكون مذبحة، سنفوز على إنجلترا بنتيجة 3-0".

وبعد ذلك نوه المذيع لوجود فيديو يبدو أنه قد تم إعداده بالاتفاق مع حارس آرسنال، تهكم فيه رامسديل على أعمال فريل الفنية، حيث قال: "أنت ممثل رائع بالنسبة لي، لكن عندما نلعب ضدكم، ستصبح أسوأ ممثل في العالم".

Ahead of @England's big game against the USA this Friday, Will Ferrell had some fighting talk for @AaronRamsdale98 and the rest of the squad... ⚽ #fifaworldcup pic.twitter.com/f0moRtgrAl — Capital (@CapitalOfficial) November 23, 2022

ورد ويل بطبيعته الساخرة والكوميدية على كلمات رامسديل بطريقة قوية، وبعث له رسالة تهديد شرسة للغاية، وأوضح أن لاعبي المنتخب الإنجليزي لن يناموا قبل اللعب ضد أمريكا.

جدير بالذكر أن المواجهة بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا سيكون يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بطولة كأس العالم قطر 2022.