"أنت قبيح حتى لو امتلكت المال".. رافينيا ينفجر بسبب صورة مع زوجته!

أثناء قضاء الإجازة..

تسببت ردود الفعل على صورة نشرتها ناتاليا بيلولي زوجة البرازيلي رافينيا، في غضب نجم برشلونة الإسباني.

ونشرت ناتاليا عبر حسابها على إنستجرام صورة لها مع رافينيا، وهما بملابس البحر أثناء قضاء إجازة في فترة التوقف الدولي، وعلقت عليها: "سنكون مجنونيْن في بلد غريب، وأتفهم إذا لم يفهمنا أحد!".

وتباينت التعليقات على الصورة، التي نشرت يوم السبت الماضي، واقتربت من الحصول على 700 ألف إعجاب.

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فأثنى كثيرون على النجم البرازيلي ووصفوه بأنه "أفضل جناح في العالم"، بينما رأى آخرون أنه محظوظ داخل وخارج الملعب.

فئة ثالثة أثارت تعليقاتها غضب رافينيا، فقال أحدهم "أنا لست قبيحًا، لكني لا أملك المال" وأضاف آخر"قوة المال"، فرد رافينيا على الأول بعبارة "أنت قبيح حتى لو امتلكت المال"، بينما قال للثاني "حتى مع المال لن يكون لديك ذلك!".

ويقدم رافينيا مستويات مميزة مع برشلونة هذا الموسم، إذ حقق الفريق 4 انتصارات في الدوري الإسباني ليتصدر جدول الترتيب منفردًا بالعلامة الكاملة.