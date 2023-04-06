"أنت خارج الكأس" .. إيماءة خارجة من جافي ورد فينيسيوس جونيور!

شجار شوارع بين جافي وفينيسيوس جونيور

بالرغم من ابتعاد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي عن الصورة لا يزال الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة يمتلئ بالندية والخشونة والإثارة الكبيرة، حيث عرفت نيران الكلاسيكو شاراتها خلال مواجهات جافي متوسط ميدان برشلونة وفينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

اشتعل فتيل الأزمة في المباراة قبل أول نصف ساعة، تحديدًا في الدقيقة 25، حينما تسبب تدخل خاطئ من قبل جافي في رد فعل قوي من البرازيلي، ليتشاجر اللاعبان وفي تلك اللحظة أظهر الحكم لهما بطاقة صفراء.

وبحسب تقرير جريدة "آس" الإسبانية، بين الشوطين في الطريق إلى نفق غرف تغيير الملابس، التقى اللاعبان مرة أخرى وأجريا محادثة قصيرة مع تغطية أفواههم، لكن يبدو أنها أحاديث ليست ودية على الإطلاق.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه في شوط اللقاء الثاني، قام جافي بعمل إيماءة خارجة لجناح ريال مدريد، ليخرج من صمته ويرد عليه: "لقد خرجت من الكأس، خرجت من الكأس".

يذكر أن المواجهة بين الغريمين انتهت لصالح ريال مدريد برباعية دون رد، ليتأهل إلى نهائي كاس ملك إسبانيا، بمجموع اللقائين (4/1)، ليلاقي نادي أوساسونا.