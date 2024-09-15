"أنت حقًا أحمق".. كريستيانو رونالدو يقتحم صفوف مانشستر يونايتد!

ماذا قال برونو؟

سجل أليخاندرو جارناتشو هدفًا في الوقت بدل الضائع من مواجهة مانشستر يونايتد وساوثهامبتون، ليعزز من فوز الشياطين الحمر، ضمن الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف جارناتشو في الدقيقة 90+6، لينهي اليونايتد المباراة بثلاثية نظيفة، ويصعد للمركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما يبقى ساوثهامبتون في القاع دون أي نقاط. TOD

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احتفل جارناتشو بهدفه على طريقه مثله الأعلى كريستيانو رونالدو، الأمر الذي أثار دهشة زميله في الفريق برونو فيرنانديز.

علق برونو على تدوينة النجم الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلًا: "أنت حقًا أحمق (مع رمز تعبيري ضاحك)".

وكان جارناتشو على مقاعد البدلاء في موقعة ساوثهامبتون، قبل أن يدخل ويسجل، وفسر البعض القرار بأنه "جاء بعد إعجاب جارناتشو بتصريح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الذي انتقد فيه تين هاج.

يشار إلى أن صاحب ال20 عامًا لم يشارك في التشكيلة الأساسية هذا الموسم سوى في مباراة ليفربول، بينما بدأ على مقاعد البدلاء في 4 لقاءات أخرى.