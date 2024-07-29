ماذا قال بوب بالارد؟

أقيل معلق رياضي شهير بعد أن أدلى بملاحظة متحيزة جنسيًا حول السباحات الأستراليات بعد فوزهن بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبينما كان فريق التتابع الحر 4 × 100 متر يشق طريقه خارج المسبح في باريس، قال بوب بالارد "سوف ينتهون، تعرفون كيف تكون النساء.. يتسكعن ويضعن المكياج"، حسبما أفادت شبكة "بي بي سي".

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع، وقالت قناة يورو سبورت أنه تمت إزالته اسم بالارد من قائمة المعلقين.

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وكانت مولي أوكالاهان وإيما ماكيون وميج هاريس وشاينا جاك قد تغلبن على الولايات المتحدة والصين، لجعلها رابع دورة أولمبية على التوالي تفوز فيها أستراليا بالميدالية الذهبية في هذا الحدث.

ووصفت شريكته في التعليق وبطلة السباحة البريطانية ليزي سيموندز على الفور تصريحه بأنه "شائن"، ما أثار ضحك بالارد، الذي لم يعلق على قرار "الإطاحة به".

وقالت يورو سبورت، في بيان: "خلال جزء من تغطية الليلة الماضية، أدلى المعلق بوب بالارد بتعليق غير لائق، وتم إزالة اسمه من قائمة المعلقين لدينا بأثر فوري".

كان بالارد من أبرز المعلقين الرياضيين للأحداث العالمية منذ ثمانينيات القرن العشرين، حيث قدم تقارير عن العديد من الألعاب الأولمبية وبطولات العالم.