"أنت المستفيد الوحيد من الحركات القذرة" .. فهد الهريفي يفتح النار على وليد الفراج

نجم النصر الأسبق لم يعجبه طرح مقدم برنامج "وليد الفراج"..

SHAHID

يبدو أن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، قد طفح به الكيل تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كان تعامله مع الاتهامات التي توجه للاعبين الأجانب بشأن "الحركات القذرة" للجماهير في المباريات، كالقشة التي قصمت ظهر البعير.

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جدل كبير يدور في الوسط الرياضي السعودي خلال الفترة الحالية على خلفية قيام أكثر من لاعب أجنبي بحركات بذيئة وخادشة للحياء في اتجاه مدرجات جماهير الخصوم، وهو ما تسبب من قبل في عقوبة البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

لكن الفراج يرى أن المشكلة تكمن في تركيز الجمهور المبالغ به مع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، ورصد أي حركة منهم وتصديرها على أنها "حركة قذرة"، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "بعض جمهورنا أصبح لا يستمتع بحضوره للمدرجات! كيف يستمتع وهو متفرغ لمراقبة زلات لاعبي المنافس ويطاردهم بكاميرا الجوال لاصطياد لقطات هامشية أو انفعالية للاعبين من أجل تحريض لجنة الانضباط لإيقاف هذا أو ذاك. أيها الأحبة .. الموسم شبه انتهى وطارت الطيور بأرزاقها".

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هذا الطرح استفز الهريفي كثيرًا، وتعجب أن يخرج من إعلامي يتصدر المشهد، بل واتهمه أنه هو ومعد برنامجه المستفيدان الوحيدان من مثل هذه القضايا..

وكتب الهريفي: "معقول هذا فكر إعلامي يتصدر المشهد! بدال ما تناشد الأخوة في لجنة الانضباط وتقول (إلى متى السكوت على الحركات القذرة وهذه الوقاحة التي أصبح يصدّرها عدد من اللاعبين الأجانب أمام مرأى شباب وبنات وأطفال في ملاعبنا وعبر الشاشات الرسمية والتواصل الاجتماعي؟!)، ومطالبتهم بحلول ضرورية لبتر هذه الحركات والعادات!! وتجعلهم بعد ذلك يستمتعون على قولتك بالمباريات!!".

وأضاف: "هذه آخر الثقافة والحلول والخبرة الإعلامية اللي امتحنتني فيها!! للأسف لا حلول ولا طرح قضايا مفيدة لرياضتنا فقط هناك مستفيد واحد هو أنت ومعد البرنامج!!، هي فقط بضاعة تزرع فيها التعصب وتحمل لواء تعاطفك وتمديحك للهلال والاتحاد ومهاجمة النصر والأهلي!!!".

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