"أنت البطل الحقيقي" .. العرب يتوجون الأمير تميم بن حمد ملكًا في ختام مونديال قطر

بطولة استثنائية حقًا قدمتها قطر على كافة الأصعدة

بعد شهر حافل كرويًا وتنظيميًا، أُسدل الستار اليوم الأحد، على كأس العالم قطر 2022، بعد تتويج منتخب الأرجنتين بطلًا.

التانجو توج بطلًا بعد إسقاط المنتخب الفرنسي في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، إذ انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة ماراثونية.

الشيخ تميم بن حمد؛ أمير قطر، كان حاضرًا على منصة التتويج لتسليم ليونيل ميسي؛ قائد الأرجنتين، كأس العالم، لكنه قام قبلها بإهدائه العباءة العربية "البشت"، في لقطة نالت إشادة الجماهير العربية.

وأنهال الجمهور العربية بالإشادات على أمير قطر، متوجهين له بالشكر على هذه النسخة الاستثنائية، وعلى الحفاظ على الهوية العربية وتقديم صورة مميزة عن العرب من خلال المونديال.

يذكر أن الأرجنتين حصدت اللقب للمرة الثالثة في تاريخها، بعد عامي 1978 و1986.