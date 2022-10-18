أنتويرب يعلن حظر ناينجولان بسبب التدخين على الدكة!

لاعب الوسط البلجيكي يعتقد أن القرار كان قاسيًا

غاب لاعب الوسط البلجيكي رادجا ناينجولان عن الأضواء لفترة طويلة، ليعود مرة أخرى للصورة ولكن في أسوأ شكل ممكن مع فريقه الحالي أنتويرب.

ناينجولان الذي سبق أن لعب بالدوري الإيطالي مع روما وإنتر، تم حظره إلى أجل غير مسمى بعدما قام بالتدخين على مقاعد البدلاء بالنادي.

وتضاف هذه الحادثة إلى العديد من المواقف السيئة التي تورط فيها ناينجولان وتصدر بسببها عناوين الصحف، وكان أبرزها إلقاء القبض عليه مؤخرًا لقيادته برخصة منتهية الصلاحية.

كيف وقع ناينجولان في هذه الورطة؟

الكاميرات التقطت صاحب الـ34 سنة وهو يقوم بتدخين سيجارة إلكترونية قبل هزيمة فريقه أمام ستاندار لييج بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي.

وقال أنتويرب في بيان رسمي:"لقد قام النادي بإجراء محادثة مع ناينجولان حول وضعه الحالي وكيفية انعكاس سلوكياته على النادي وباقي اللاعبين".

وأضاف:"ولهذا السبب قررنا طرده من الفريق الأول إلى أجل غير مسمى، كما تم التوصل إلى اتفاقيات واضحة بشأن ما نريد أن نفعله وما نتوقعه من اللاعب، ولن نعلق على الأمر أكثر من ذلك".

ما هو رد ناينجولان؟

اللاعب استجاب سريعًا إلى قرار ناديه وقال عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"لقد اتخذ النادي قرارًا لا يمكنني إلا قبوله".

وأضاف:"يأتي ذلك على الرغم من أنني أعتقد أن هذا القرار يبدو في غاية القسوة بالنسبة لي، لكني سأحاول المساهمة مع الفريق بشكل أو بآخر".

وكان ناينجولان قد اعترف من قبل بحبه للتدخين في تصريحات سابقة لصحيفة "فرانس فوتبول" قائلًا:"يمكنني أن أشرب وأدخن سيجارة بهدوء لأن لاعب كرة القدم يمكنه التدخين".