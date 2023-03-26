أنتوني إيلانجا عن قرب انضمامه لبرشلونة: كان ذلك في يناير!

أنتوني إيلانجا يكشف حقيقة اقترابه من الانضمام لبرشلونة

كشف السويدي أنتوني إيلانجا، جناح مانشستر يونايتد، أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ورد إيلانجا على سؤال صحيفة Expressen السويدية عما إن كان قريبًا من برشلونة قائلًا: "كان ذلك في يناير".

وواصل الجناح السويدي "لدينا موسم طويل وعلينا إنهاؤه بأفضل طريقة ممكنة. علينا الفوز ببطولة؛ فنحن في نصف نهائي كأس الاتحاد وما زلنا في الدوري الأوروبي وهذا ما نركز عليه".

وكان مانشستر قد قطع سنوات الغياب عن منصات التتويج بالفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية هذا العام.

وتابع إيلانجا "أود اللعب، لاعب الكرة لا يحب الجلوس على دكة البدلاء. أنا شاب في العشرين فقط من عمري، تحدثت مع النادي ونعرف كلانا ما يجب فعله".