أنتم غير مستعدين .. كريستيانو رونالدو يعلن بدء حرب النقطتين والاتحاد يسخر من النصر

صورة كريستيانو رونالدو تشعل حرب السوشيال ميديا بين النصر والاتحاد

"أنتم غير مستعدين لما هو قادم"، فنادي النصر ومنافسه الاتحاد، رفعا شعار التحدي، سواء داخل المستطيل الأخضر أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك قبل جولتي الحسم في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الوصيف".

النصر يعمل أيضًا، على تقليل الفارق مع العميد الاتحادي إلى نقطة وحيدة فقط، من خلال تقديمه استئنافًا رسميًا أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي؛ للحصول على نقاط ديربي الهلال "كاملة"، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1) في الجولة العاشرة من الدوري؛ بحجة مشاركة النجم محمد كنو مع الزعيم، دون انتهاء مدة إيقافه "4 أشهر".

ومع ترقب قرار "التحيكم".. نشر العالمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة مثيرة لأسطورته البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ وهو يرفع يده بعلامة النصر أو رقم 2.

البعض فسر هذه الصورة، بأنها تلميحات من نادي النصر، بالحصول على نقطتين إضافيتين في رصيده بالدوري، من خلال الفوز بقضية كنو، بينما أكد آخرون على أنها العلامة التجارية الجديدة لقلعة العالمي.

ولم يمر سوى 48 ساعة فقط، من صورة النصر ورونالدو، حتى أثار الحساب الرسمي بنادي الاتحاد، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بصورة مماثلة لقلب دفاعه أحمد شراحيلي.

الصورة أظهرت نجم الاتحاد وهو يرفع يده بشعار النصر أو رقم 2؛ الأمر الذي اعتبره الملايين، "طقطقة" ضد قلعة العالمي، ورد غير مباشر على الأسطورة البرتغالية، بنسيان حلم الحصول على نقطتي قضية كنو.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه الاتفاق، مساء غدٍ السبت، في الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي، بينما يضرب الاتحاد، موعدًا ناريًا مع الفيحاء.