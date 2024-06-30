"أهداف عالمية برعاية سامسونج" .. نجوم كأس جالاكسي يبهرون عشاق الألعاب الإلكترونية!

أهداف رائعة!

حققت بطولة كأس جالاكسي في لعبة EA SPORTS FC™ Mobile، التي تنظمها شركة سامسونج، نجاحًا مبهرًا، في ظل المشاركة القوية من عشاق الألعاب الإلكترونية.

ويتقدم البطل السعودي مساعد الدوسري، أفضل لاعب بالعالم في لعبة EA SPORTS FC™ Mobile، قائمة المشاركين في البطولة، حيث يمنح وجوده قوة وثقل للمنافسات بين عشاق الألعاب الإلكترونية حول العالم.

وانتشرت مقاطع فيديو مشوقة منذ انطلاق منافسات البطولة، والتي تستعرض أفضل الأهداف التي شهدتها النهائيات، وكان الهدف الأول من نصيب النجم النرويجي إيرلنج هالاند، هداف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي نفذه ENG-AHMED متسابق كأس جالاكسي، في لقطة مثيرة وهو يتوغل على حدود منطقة الجزاء ويصوب بيسراه كرة خادعة على يمين الحارس.

الهدف الآخر في نفس المباراة، لم يقل جمالًا، والذي نفذه المتسابق "BOOM"، من خلال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل الإنجليزي، والذي مر بمهارة رائعة وسدد في شباك منافسه ثم كرر نفس الأمر بطريقة تدل على حرفية ومهارة كبيرة من المتسابق.

ولم يكتف المتسابق "BOOM" بالهدفين الرائعين من مهارة فردية، لكنه أظهر مهارة أخرى في هدف قائم على اللعب الجماعي، بين أكثر من لاعب في فريقه أبرزهم بيلينجهام، نجم ريال مدريد.

يذكر أن سامسونج، الشركة الرائدة في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت بطولة كأس جالاكسي الجديدة للعبة EA FC Mobile، حيث تصنع للمشاركين عالمًا من المتعة والخيال ويحصل فيه الفائزون على جوائز رائعة.

أبرز هذه الجوائز ستكون فرصة ذهبية للسفر إلى ألمانيا والاستمتاع بمشاهدة أقوى المباريات في الحدث الكروي الأضخم هذا الصيف، أو مواجهة بطل العالم مساعد الدوسري، إلى جانب إمكانية الفوز بهاتف Galaxy Z Fold5.