"أنباء كاذبة" .. دي ماريا ينفي تفضيل الأرجنتين على يوفنتوس

دي ماريا مستمر مع يوفنتوس حتى انطلاق البطولة

نفى أنخيل دي ماريا بعض الشائعات التي انتشرت حول قراره هو وزميله لياندرو باريديس بشأن طلب الراحة من فريق يوفنتوس. حيث يستكمل فريق البيانكونيري مبارياته المتبقية هذا الموسم بعد التوقف الدولي الحالي لحين مواجهة لاتسيو يوم 13 نوفمبر. وكانت بعض الأنباء قد أشارت إلى طلب دي ماريا وباريديس للراحة من تلك المواجهة لأنها ستكون الأخيرة قبل كأس العالم. وأضافت تلك الأنباء أن رغبة الثنائي الأرجنتيني في فعل ذلك جاءت من أجل تجنب الإصابة قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة. لكن دي ماريا قد أعلن عبر تطبيق إنستجرام أن هذه الأنباء غير صحيحة، حيث نشر صورة متعلقة بهذه الأخبار، وكتب عليها: "أنباء كاذبة".

ومن المتوقع أن يشارك دي ماريا وباريديس في تشكيلة ليونيل سكالوني في نهائيات كأس العالم، لكن هذا لا يعني أنهم لن يواصلوا مشوارهم مع اليوفي.

ويتواجد الثنائي حاليًا مع منتخب الأرجنتين لمواجهة فريق جامايكا يوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يعود دي ماريا وباريديس إلى تورينو بعد تلك المباراة من أجل الاستعداد لمباراة بولونيا يوم الأحد.

جدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم ستكون يوم 22 نوفمبر ضد المملكة العربية السعودية على ملعب لوسيل.