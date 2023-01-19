أنباء عن تأجيل نهائي خليجي 25 بعد وفاة مشجع بسبب التدافع

على الرغم من أن الجميع ينتظر حدث هام بإقامة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، إلا أنه قبل انطلاق المواجهة شهدت بعض الأحداث المؤسفة.
ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره العماني مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 25"، على استاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.
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وانتشرت بعض الأخبار التي تؤكد على وقوع حالة وفاة وإصابات بين الجماهير التي ترغب في حضور المباراة، بسبب التدافع القوي بينهم.
وتجتمع الآن اللجنة المنظمة للبطولة مع اتحاد الكرة العراقي ومحافظ البصرة، من أجل بحث إمكانية تأجيل المباراة، بسبب عدم سيطرة القوات الأمنية على الوضع الحالي.
ومن المنتظر أن يتم حسم قرار تأجيل المباراة من عدمها خلال الساعات القليلة القادمة، قبل انطلاق المباراة مساء اليوم.
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