أنباء سعيدة لجمهور برشلونة.. "ديمبيلي الجديد" يقترب من العودة

هل تعاقد برشلونة مع صفقة جديدة؟

خلال السنوات الأخيرة، كان جمهور برشلونة يتلقى أنباء إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي بقلق وترقب، نظرًا لأن الفرنسي كان يتعرض لانتكاسات حتى وسط برامج التعافي المعدة له من قبل ناديه، لكن الآن تغير الوضع.

الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا والتي تم الإعلان عن استغراقها مدة 4-5 أسابيع كي يعود الفرنسي للملاعب، يبدو أنها ستأتي أفضل مما كان مرتقبًا، وذلك بفضل العمل الجيد الذي قام به الفرنسي على مستوى التأهيل.

ديمبيلي عمل بشكل جيد للغاية، الأمر الذي دفع صحيفة "سبورت" الكتالونية إلى الإعلان بأنه قلص نحو أسبوعين من مدة الغياب، وأن الأمور تسير معه في الوقت الراهن بشكل جيد، بما يعني أنه قد يعود للتدريبات بشكل اعتيادي بعد 3 أسابيع من الآن.

ديمبيلي يمثل خيارًا أساسيًا في تشكيلة تشافي هيرنانديز الموسم الجاري، وهو واحد من أفضل الأجنحة في أوروبا كلها حاليًا.

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