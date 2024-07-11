أنباء سارة لإسبانيا.. نجم "لا روخا" جاهز لنهائي يورو 2024 رغم إصابته الغريبة!

الإسبان جاهزون للمباراة المرتقبة..

خاض منتخب إسبانيا مرانه الجماعي الخميس وسط شكوك حول إصابة ألفارو موراتا في أعقاب مباراة فرنسا الماضية في نصف نهائي يورو 2024.

موراتا كان قد تعرض لإصابة بعد ارتطامه بأحد أفراد أمن ملعب أليانز أرينا الذي استضاف مباراة فرنسا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2024.

وانتهت المباراة بفوز إسبانيا 2-1 وتأهلها إلى نهائي يورو 2024، ولكن الشكوك حول موراتا كانت بطل هذه الفترة من عمر فريق المدرب لويس دي لا فوينتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن شبكة "آر إم سي" ذكرت أن مشجعي المنتخب الإسباني يمكنهم الاطمئنان، لأن المهاجم الأساسي في تشكيلة دي لا فوينتي كان موجودًا بشكل اعتيادي في تدريبات فريقه يوم الخميس، قبل ثلاثة أيام من نهائي يورو 2024 ضد إنجلترا.

حتى أن مهاجم أتلتيكو مدريد البالغ من العمر 31 عامًا خاض التحامًا قويًا مع لامين يامال، وبدا المهاجم صاحب الهدف والتمريرة الحاسمة في البطولة إلى الآن قادرًا على الالتحام البدني بشكل اعتيادي.