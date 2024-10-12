قرار صائب.. أنباء سارة لجمهور ريال مدريد بشأن فينيسيوس جونيور!

النجم البرازيلي ينتظر التتويج بالكرة الذهبية

يستطيع جمهور ريال مدريد أن يعول على فينيسيوس جونيور بشكل كامل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حتى لو قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحته من مباراة سيلتا فيجو على ملعب بالايدوس.

الاتجاه سيكون لعدم إشراكه على الأرجح بشكل أساسي، لكن صحيفة "ريليفو" تؤكد أن البرازيلي الدولي بات سليمًا بنسبة 100٪.

فينيسيوس كان قد تعرض لآلام قوية على مستوى منطقة الرقبة، أكدها كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد الفوز على فياريال بهدفين نظيفين.

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لكن عدم سفر فينيسيوس إلى أمريكا الجنوبية مع منتخب البرازيل الذي خاض مباراة تشيلي وفاز بها 2-1 في الرمق الأخير، كان له دور إيجابي في تحسين حالة نجم ريال مدريد.

الآن "فيني" مستعد لدخول شهر حاسم مع ريال مدريد، الذي يواجه سيلتا فيجو خارج أرضه قبل أن يستضيف بوروسيا دورتموند وبرشلونة في البرنابيو.

وسيكون كل هذا في غضون فترة من المرشح أن يتوج خلالها "فيني" بجائزة الكرة الذهبية، التي كان يحلم بها منذ أن كان طفلًا، والتي ستتوج موسمه الماضي الرائع مع ريال مدريد.