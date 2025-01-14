أنباء سارة أخيرًا.. أنشيلوتي يتلقى الضوء الأخضر لاستخدام "صفقة الدفاع!"

النمساوي سيكون إضافة هامة لتشكيلة الملكي

صحيح أن ريال مدريد أعلن أنه لن يدخل على الأرجح انتقالات يناير، لكن المدرب كارلو أنشيلوتي يأمل أن تكون هناك صفقة هامة تتمثل في عودة دافيد ألابا إلى الفريق.

بعد أكثر من عام قضاها النمساوي مصابًا، أصبح جاهزًا الآن للحصول على حالة المنافسة مع باقي عناصر ريال مدريد والبدء في الحصول على دقائق لعب.

كان وجوده ضمن تشكيلة السوبر الإسباني دليلًا على استعداده لتمثيل الملكي بشكل رسمي، مع علم الكل أنه لن يشارك في أي من المباراتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الآن وفي ظل الوضع الحساس الذي بات يعانيه ريال مدريد في الدفاع، سواء من حيث الإصابات أو الأداء المتردي، تبدو عودة ألابا طوق نجاة يتشبث به المدرب أنشيلوتي.

وفقًا لصحيفة "مارطا" فقد حصل أنشيلوتي على الضوء الأخضر طبيًا للبدء في التفكير في الاعتماد على قلب الدفاع الأعسر بداية من مباراة الخميس في كأس ملك إسبنيا أمام سيلتا فيجو إذا رأى ذلك مناسبا.