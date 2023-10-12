أنباء جيدة لبرشلونة.. الأسبوع القادم يحدد موقف ليفاندوفسكي من الكلاسيكو

النادي الكتالوني يعاني من إصابات عديدة

أنباء جيدة أخيرًا لبرشلونة بشأن إصاباته المهمة، حتى لو لم ترتق لدرجة التأكيدات إلى الآن، لكنها تمنح الأمل حيال واحدة من أهم مباريات الموسم.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة والذي تعرض للإصابة في مباراة بورتو بدوري أبطال أوروبا، وتم تهديد مشاركته في واحدة من أهم مباريات الموسم وهي مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، هناك أخبار جيدة بشأنه.

البولندي يمكن أن يعود بالضبط أمام ريال مدريد، وهي بشرى جيدة لدعم خط هجوم البلوجرانا في تلك المباراة الهامة، في ظل غياب النجاعة الهجومية بشكل كبير عن البلوجرانا.

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ليفاندوفسكي قال بنفسه في تصريحات لموقع "سبورتويفاكتي" البولندي: "أحاول التحسن بأسرع ما يمكن، بالنسبة لريال مدريد إذا لم أكن لائقًا فلن ألعب، أهم شيء بالنسبة لعقب قدمي الآن هو الراحة، وهناك كلام يمكن أن يقال الأسبوع المقبل".

وخاض برشلونة مباراتيه الماضيتين منقوصًا من عديد العناصر الهامة، وهم بيدري وفرينكي دي يونج ورافينيا إلى جانب إصابة روبرت ليفاندوفسكي وانضمام جول كوندي إلى عداد المصابين.