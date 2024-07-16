أنباء جديدة من أمريكا.. آخر تطورات إصابة ليونيل ميسي!

الأرجنتيني يثير ذعر جماهير إنتر ميامي..

تثير إصابة ليونيل ميسي قلاقل عديدة لدى محبي كرة القدم بشكل عام، ومحبي ليونيل ميسي ومشجعي إنتر ميامي الأمريكي بشكل خاص.

ميسي كان قد تعرض لإصابة قوية في نهائي كوبا أمريكا 2024 أمام كولومبيا، وانتشرت لها صور تظهر تورم قدم الأرجنتيني بشكل مثير للقلق.

في هذا الصدد، قالت صحيفة USA Today عن مشاركة ميسي في مباراة كل النجوم القادمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم 24 يوليو: “على الأرجح سيكون ميسي غائبًا عن الملاعب”.

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كما رجحت الصحيفة أن مشاركة الأرجنتيني في جولة أخرى للدوري الأمريكي، ستبدأ في السابع والعشرين من يوليو "لا تبدو قريبة".

ويقترح أن يخضع ميسي "للتعافي التدريجي" في ميامي، دون "ضرورة التعجل في عودته".. وفقًا للصحيفة الأمريكية.